Ressources pour sensibiliser les maîtres d’ouvrage et les professionnels du bâtiment

De quoi parle-t-on ?

En rénovation de bâtiment, le low-tech désigne un ensemble de techniques et de savoir-faire simples qui mobilisent des ressources locales, accessibles et renouvelables en matériaux et en énergie. Le low-tech fait appel à des savoir-faire locaux et transmissibles pour une mise en œuvre, un usage et une maintenance simples, peu coûteux, durables et accessibles à tous. Cette démarche permet de valoriser le patrimoine tout en s’affranchissant des questions d’approvisionnement et de renouvellement en matériel sophistiqué produit hors du territoire et rapidement obsolète.

Une collection variée de ressources gratuites

Pour sensibiliser les particuliers et les professionnels du bâtiment sur la valeur ajoutée et les bonnes pratiques associées à une démarche low-tech en rénovation, le programme PROFEEL, dédié à la rénovation énergétique des bâtiments, publie un ensemble de ressources gratuites dans différents formats, à retrouver sur programmeprofeel.fr :

► 8 podcasts

► 1 bande dessinée

► 8 fiches d’opérations exemplaires

► 1 vidéo introductive

Les ressources disponibles

► Des podcasts

La parole est donnée à des acteurs précurseurs au sein de 8 épisodes, qu’ils soient architecte, ingénieur, entrepreneur, maître d’ouvrage..., sur des thématiques clés de la rénovation énergétique et leur choix du low-tech.

Episode 1 : Pourquoi faire du low-tech en rénovation énergétique ?



Episode 2 : Penser le bâtiment avec les futurs utilisateurs



Episode 3 : Comprendre le bâtiment, son histoire, son environnement



Episode 4 : Des circuits courts, dans la matière première et les savoir-faire



Episode 5 : Le réemploi et la réutilisation



Episode 6 : L’enveloppe



Episode 7 : Les lots techniques



Episode 8 : Faire confiance et savoir s’entourer



– Podcasts à retrouver ici

► Une bande dessinée

Comprendre en images et de manière plus ludique et illustrée la valeur ajoutée d’une démarche low-tech

– Télécharger la BD en pdf ici

► Des fiches d’opérations exemplaires

Pour apprendre et s’inspirer de huit opérations exemplaires de rénovations énergétiques low-tech de maisons individuelles et de logements collectifs

– Retrouver les fiches ici

► Une vidéo

L’essentiel à retenir, en vidéo (1 min)

– Retrouver la vidéo ici

Rénover et densifier l’habitat pavillonnaire : une boîte à outils pour les collectivités

Le programme PROFEEL met à disposition des collectivités un guide et un site ressources www.renover-densifier.fr à destination des collectivités pour déployer des démarches territoriales innovantes combinant des enjeux de densification de zones d’habitat pavillonnaire et de financement de la rénovation énergétique. Ces ressources s’adressent aux élus et aux services techniques des collectivités locales et leur propose un cadre méthodologique illustré d’exemples inspirants de stratégies publiques ainsi que la présentation d’outils mobilisables pour agir.

– www.renover-densifier.fr

LES DIFFÉRENTS ACTEURS MOBILISES DANS PROFEEL

À propos de PROFEEL

Officiellement lancé le 26 avril 2019, PROFEEL, programme de la Filière pour l’innovation en faveur des Economies d’Energies dans le bâtiment et le Logement, est né de la mobilisation de 16 organisations professionnelles du Bâtiment, pour contribuer collectivement à la réussite du Plan de Rénovation Énergétique des bâtiments lancé en avril 2018 par le gouvernement. Doté d’un budget de 24,5 millions d’euros, il vise à développer et rendre accessible l’innovation technique et technologique au service de la rénovation énergétique des bâtiments. Sa présidence a été confiée à Nadia Bouyer, et il est porté par l’Agence Qualité Construction (AQC) et le Centre Scientifique et Technique du Bâtiment (CSTB), en partenariat avec l’AIMCC, le CAPEB, la Fédération CINOV, le CNOA, la COPREC, la FFA, la FFB, la FIEEC, la FNBM, la FPI, la fédération des SCOP-BTP, SYNTEC Ingénierie, LCA-FFB, l’UNSFA, l’UNTEC et l’USH. Le programme se compose de 9 projets concrets, qui apporteront des outils et solutions innovants, économiques et accessibles aux professionnels du secteur sous la forme d’applications, plateformes digitales, guides ou encore fiches techniques. Ils ont pour objectif de les accompagner en amont, pendant et après les travaux, sécuriser la qualité des travaux et évaluer la performance, garantir une relation de confiance entre professionnels et clients, et ainsi permettre de multiplier les projets de rénovation, au bénéfice de tous les acteurs impliqués.